Вперше в історії: вчені здійснили переміщення предмета у повітрі за допомогою світла – відео

Інженери з Пенсильванського університету здійснили революційний експеримент. Їм вдалося підняти в повітря дві невеликі майларові пластини та керувати ними за допомогою світла. Інноваційна технологія відкриває неабиякі можливості. Детальніше – читайте у матеріалі.

Так, вчені склали комп'ютерну модель, яка чітко продемонструвала, що нова технологія дозволить переміщувати вантажі до 10 міліграмів на відстані до 80 кілометрів.

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Як це вдалося

В межах експерименту дослідники розмістили надтонкі й легкі пластини над покриттям зі світлодіодів, енергія яких нагрівала нижню частину майлара, рухала частки повітря під пластиком та відштовхувала пластини від столу. Вчені активували лампочки та зафіксували, що майларові пластини почали здійматися вгору. Ба більше, при пересуванні світлового променя вони переміщувалися над покриттям. Чим потужнішим був світловий потік – тим вище підіймалася пластина.

Застосування технології

Вчені зацікавлені у використанні цієї технології для дослідження мезосфери, високогірного району атмосфери, який, як відомо, важко вивчити.

Іноді це жартома називають ігноросферою. Ми просто не маємо до неї доступу. Ви можете відправити ракету на кілька хвилин за раз, але це разюче відрізняється від вимірювань за допомогою літаків або аеростатів, – сказав Ігор Баргатін, професор машинобудування Пенсильванського уныверситету.

Завдяки прориву дослідники сподіваються розробити систему польоту, яка може переносити крихітні датчики в мезосферу за допомогою технології зависання на світлі.