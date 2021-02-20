Инженеры из Пенсильванского университета провели революционный эксперимент. Им удалось поднять в воздух две небольшие майларовые пластины и управлять ими с помощью света. Инновационная технология открывает значительные возможности. Подробнее – читайте в материале.

Так, ученые составили компьютерную модель, которая четко продемонстрировала, что новая технология позволит перемещать грузы до 10 миллиграммов на расстояния до 80 километров.

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Как это удалось

В рамках эксперимента исследователи разместили сверхтонкие и легкие пластины над покрытием из светодиодов, энергия которых нагревала нижнюю часть майлара, двигала частицы воздуха под пластиком и отталкивала пластины от стола. Ученые активировали лампочки и зафиксировали, что майларовые пластины начали подниматься вверх. Более того, при передвижении светового луча они перемещались над покрытием. Чем мощнее был световой поток – тем выше поднималась пластина.

Применение технологии

Ученые заинтересованы в использовании этой технологии для исследования мезосферы, высокогорного района атмосферы, который, как известно, трудно изучить.

Иногда это в шутку называют игноросферой. Мы просто не имеем к ней доступа. Вы можете отправить ракету на несколько минут за раз, но это разительно отличается от измерений с помощью самолетов или аэростатов,

– сказал Игорь Баргатин, профессор машиностроения Пенсильванского университета.

Благодаря прорыву исследователи надеются разработать систему полета, которая может переносить крошечные датчики в мезосферу с помощью технологии зависания на свете.