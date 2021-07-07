У новому експерименті команда продемонструвала процес друку гнучких міцних інтегральних схем на штучній шкірі. Вони використали обладнання, призначене для виготовлення твердих кремнієвих чіпів. Матеріали дослідження опубліковані в журналі Science. Не пропустіть Мандрівка потягом: у які міста українці найчастіше їздили у 2021 році

Чому це важливо

Дослідниця хімічної інженерії Чженан Бао та її команда вчених зі Стенфорда витратили майже два десятиліття, намагаючись розробити схожі на шкіру інтегральні схеми, які можуть розтягуватися, складатися, згинатися й скручуватися, а згодом – повертатися в вихідне положення. Такі схеми входять до складу численних виробів, але на їх шляху завжди стояло одна перешкода: як виробляти абсолютно нову технологію в кількостях, достатніх для комерціалізації?

Цього разу фахівці застосували міцну гумову підкладку – це дозволило розмістити 40 000 транзисторів на квадратному сантиметрі гнучкої інтегральної плати.

Технологія заснована на фотолітографії та використовує ультрафіолетове випромінювання, аби якомога точніше нанести електрично активний геометричний малюнок на тверду підкладку шар за шаром.

Наш метод покращує щільність пружних транзисторів більш ніж в 100 разів у порівнянні з тим, що було досягнуто ким-небудь ще. І він робить це з чудовою однорідністю транзисторів, не жертвуючи при цьому ні електронними, ні механічними характеристиками,

– сказав науковий співробітник Юй-Цин Чжен, співавтор статті.

Вчені запевняють, що такий метод легко масштабувати. Крім того, кінцевий продукт буде значно дешевшим за традиційні напівпровідники на кремнії.