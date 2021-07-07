В новом эксперименте команда продемонстрировала процесс печати гибких прочных интегральных схем на искусственной коже. Они использовали оборудование, предназначенное для изготовления твердых кремниевых чипов. Материалы исследования опубликованы в журнале Science.

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Почему это важно

Исследовательница химической инженерии Чжэнань Бао и ее команда ученых из Стэнфорда потратили почти два десятилетия, пытаясь разработать похожие на кожу интегральные схемы, которые могут растягиваться, складываться, сгибаться и скручиваться, а впоследствии – возвращаться в исходное положение. Такие схемы входят в состав многочисленных изделий, но на их пути всегда стояло одно препятствие: как производить абсолютно новую технологию в количествах, достаточных для коммерциализации?

На этот раз специалисты применили прочную резиновую подкладку – это позволило разместить 40 тысяч транзисторов на квадратном сантиметре гибкой интегральной платы.

Технология основана на фотолитографии и использует ультрафиолетовое излучение, чтобы как можно точнее нанести электрически активный геометрический рисунок на твердую подложку слой за слоем.

Наш метод улучшает плотность упругих транзисторов более чем в 100 раз по сравнению с тем, что было достигнуто кем-нибудь еще. И он делает это с великолепной однородностью транзисторов, не жертвуя при этом ни электронными, ни механическими характеристиками,

– сказал научный сотрудник Юй-Цин Чжэн, соавтор статьи.

Ученые уверяют, что такой метод легко масштабировать. Кроме того, конечный продукт будет значительно дешевле традиционных полупроводников на кремнии.