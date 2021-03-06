Австралійські вчені розробили спосіб, який дозволить друкувати кісткові замінники в тілі пацієнта під час операцій. Метод, запропонований ними, має низку переваг.

Досі найбільш перевіреним способом заміни кісток вважався аутологічний трансплантат. Для нього потрібно взяти шкіру пацієнта з іншої частини тіла та "прищепити" на місце, де потрібна нова кістка.

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Чим відрізняється новий метод

Аутологічний трансплантат демонструє доволі високі показники відторгнення. Австралійські науковці стверджують, що процес вирощування кістки, розроблений ними, є зовсім іншим.

На відміну від попередніх матеріалів, наша техніка пропонує метод друку конструкцій, які імітують структуру та хімічний склад кістки "на місці",

— сказав доктор Іман Рухані в інтерв'ю IEEE Spectrum.

Для того, аби втілити розробку в реальність, група дослідників впродовж 2 років вдосконалювала біосумісний фосфатний кальцій. Він не передбачає ризику відторгнення пацієнтом.

Цей матеріал утворює пластичну пасту при кімнатній температурі. Його доводиться розміщати у желатиновій ванні або схожому середовищі, аби забезпечити умови, схожі до людського тіла.

Важливо! Вищеописаний процес викликає хімічну реакцію. Вона, власне, й допомагає фосфат кальцію набути структури, подібної до людської кістки.

Переваги нового методу

Доктор Крістофер Кіліан звернув увагу на численні переваги використання нового методу вирощування кісток. Мовиться про:

швидке оперативне втручання;

зменшення больових відчуттів;

потенційний порятунок багатьох життів.

"Якщо у пацієнта через хворобу або видалену пухлину пошкоджена кістка, ми можемо просканувати її під час операції", – зауважив доктор Кіліан.

І за допомогою 3D-принтера надрукувати її в тілі з його ж клітин. Ці клітини потім зможуть природним чином сформувати кістку,

– додав він.

Зауважимо, що команда науковців університету Нового Південного Уельсу вже випробувала технологію за допомогою 3D-принтера Hyrel 3D Engine HR. Тестові спроби пройшли успішно.

Як працює новий метод вирощування кісток: дивіться відео UNSW

Аби використовувати нову технологію на практиці, потрібно отримати відповідний дозвіл від Управління з продовольства і медикаментів США. Науковці працюють над його отриманням.