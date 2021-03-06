Австралийские ученые разработали способ, который позволит печатать костные заменители в теле пациента во время операций. Метод, предложенный ими, имеет ряд преимуществ.

До сих пор наиболее проверенным способом замены костей считался аутологичный трансплантат. Для него нужно взять кожу пациента из другой части тела и "прищепить" на место, где нужна новая кость.

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Чем отличается новый метод

Аутологичный трансплантат демонстрирует довольно высокие показатели отторжения. Австралийские ученые утверждают, что процесс выращивания кости, разработанный ими, является совсем другим.

В отличие от предыдущих материалов, наша техника предлагает метод печати конструкций, имитирующих структуру и химический состав кости "на месте",

– сказал доктор Иман Рухани в интервью IEEE Spectrum.

Для того чтобы воплотить разработку в реальность, группа исследователей в течение 2 лет совершенствовала биосовместимый фосфатный кальций. Он не предусматривает риска отторжения пациентом.

Этот материал образует пластичную пасту при комнатной температуре. Ее приходится размещать в желатиновой ванне или похожей среде, чтобы обеспечить условия, похожие к человеческому телу.

Важно! Вышеописанный процесс вызывает химическую реакцию. Она, собственно, и помогает фосфат кальцию приобрести структуру, подобную человеческой кости.

Преимущества нового метода

Доктор Кристофер Килиан обратил внимание на многочисленные преимущества использования нового метода выращивания костей. Говорится о:

скором оперативном вмешательстве;

уменьшение болевых ощущений;

потенциальном спасении многих жизней.

"Если у пациента из-за болезни или удаленной опухоли повреждена кость, мы можем просканировать ее во время операции", – отметил доктор Килиан.

И с помощью 3D-принтера напечатать ее в теле с его же клеток. Эти клетки затем смогут естественным образом сформировать кость,

– добавил он.

Заметим, что команда ученых университета Нового Южного Уэльса уже испытала технологию с помощью 3D-принтера Hyrel 3D Engine HR. Тестовые попытки прошли успешно.

Как работает новый метод выращивания костей: смотрите видео UNSW

Чтобы использовать новую технологию на практике, нужно получить соответствующее разрешение от Управления по продовольствию и медикаментам США. Ученые работают над его получением.