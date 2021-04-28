Головним розпорядником субвенції є Міністерство цифрової трансформації. Фінансування витратять на закупівлю послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до інтернету.

Цікаво Мінцифри пропонує закласти у прожитковий мінімум вартість мобільного зв'язку та інтернету

Деталі

Виконавцями послуг можуть бути лише провайдери/оператори телекомунікацій. Відповідні послуги надаватимуться безкоштовно до 31 грудня 2022 року, адже вони входитимуть у вартість під'єднання.

Згідно з постановою, до закладів соціальної інфраструктури входять:

заклади освіти (від дошкільної до вищої) та інтернати для дітей-сиріт; заклади медичної допомоги; заклади соціального захисту й ті, що надають соціальні послуги; заклади культури; центри надання адміністративних послуг; місцеві пожежно-рятувальні підрозділи; органи місцевого самоврядування та виконавчі органи рад.

Сільський, селищний, міський голова або особа, яка виконує його обов'язки, має подати клопотання на надання субвенції протягом 10 робочих днів з дня набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України. Клопотання подається через Єдиний державний вебпортал електронних послуг "Портал Дія" з використанням електронного підпису.