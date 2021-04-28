Главным распорядителем субвенции является Министерство цифровой трансформации. Финансирование потратят на закупку услуг по подключению учреждений социальной инфраструктуры к широкополосному доступу к интернету.
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Детали
Исполнителями услуг могут быть только провайдеры/операторы телекоммуникаций. Соответствующие услуги будут предоставляться бесплатно до 31 декабря 2022 года, ведь они будут входить в стоимость подключения.
Согласно постановлению, в учреждения социальной инфраструктуры входят:
- учебные заведения (от дошкольного образования до высшего) и интернаты для детей-сирот;
- учреждения медицинской помощи;
- учреждения социальной защиты и те, которые предоставляют социальные услуги;
- учреждения культуры;
- центры предоставления административных услуг;
- местные пожарно-спасательные подразделения;
- органы местного самоуправления и исполнительные органы советов.
Сельский, поселковый, городской глава или лицо, исполняющее его обязанности, должен подать ходатайство на предоставление субвенции в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Кабинета Министров Украины. Ходатайство подается через Единый государственный веб-портал электронных услуг "Портал Дия" с использованием электронной подписи.