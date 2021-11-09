Укрзалізниця отримала нові дизель-поїзди вітчизняного виробництва

На маршрутах Укрзалізниці з'являться два нові дизель-поїзди вітчизняного виробництва ДПКр-3. Загалом мають запустити 20 таких потягів.

Транспорт виготовлений фахівцями "Крюківського вагонобудівного заводу". Проєкт впроваджується у рамках програми президента "Велике будівництво".

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Новий потяг / Фото Офіс президента

Що ще відомо

Наступний потяг доставлять до кінця 2021 року. Ще два Укрзалізниця отримає у 2022 році. Загальна вартість усіх 5 дизель-поїздів становить 840,6 мільйона гривень, а одного – 168,1 мільйона гривень. Ймовірно, регіональні експреси їздитимуть за напрямками Ізмаїл – Одеса, Харків – Краматорськ, Харків – Лозова, Харків – Попасна.

Потяг всередині / Фото Офіс президента

Очікується, що два нові дизель-потяги незабаром вийдуть на маршрути: