Держпідприємство підписало контракт з хорватською компанією ISKRA SHIPYARD 1 LLC. Очікується, що для реалізації проєкту знадобиться щонайменше рік.

Цікаво Tata Steel має намір розробити безвуглецевий балкер: що відомо

Плавучий док Це судно технічного флоту, призначене для підйому з води та спуску на воду іншого судна для подальшого ремонту або транспортування.

Що відомо

Конструкторське бюро підприємства розробило проєкт судноремонтної споруди, яка забезпечить докування всіх типів цивільних суден, військових кораблів типу "корвет" і "легкий фрегат" та дизель-електричних підводних човнів. Докова маса має становити до 5 000 тонн, а довжина – до 120 метрів.

Важливо! Плавучий док проєктується з урахуванням вимог міжнародних конвенцій та класифікаційних товариств – CRS, BV, ABS, RINA.

Для виготовлення пантону фахівці застосують екологічно чистий морський залізобетон із застосуванням сульфатостійкого портландцементу та спеціальних добавок. Пояснюють, що це дозволить експлуатувати споруду в усіх кліматичних зонах. Крім того, матеріал підвищить жорсткість всього доку та значно знизить теплові деформації, пов'язані з впливом різниці температур морської води та навколишнього повітря. Башти виготовлять із суднобудівної сталі.

Поєднання вищезгаданих матеріалів дасть змогу:

знизити витрати на обслуговування у 2 – 2,5 раза у порівнянні з аналогічною сталевою спорудою;

позбавитися необхідності ставити її в сухий док впродовж усього терміну експлуатації споруди, що становить понад 50 років.

До слова, судно обладнають новою комп'ютерною системою управління баластними операціями. Це дозволить контролювати процес докування у режимі онлайн.