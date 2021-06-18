Укрзалізниця модернізує залізничну станцію "Святошин"

Компанія Укрзалізниця збирається модернізувати залізничну станцію "Святошин". Ремонтні роботи здійснюватимуть в межах реалізації проєкту Kyiv City Express.

Відкриття оновленої станції заплановане на серпень поточного року. Про це заявив очільник пасажирського напрямку компанії Олександр Перцовський.

Не пропустіть Укрзалізниця створила сайт про музичні події цього літа в Україні

Що зміниться

встановлять систему зчитування електронних квитків, що призначена для підрахунку пасажирів, зокрема – пільговиків;

очікують, що в майбутньому станція прийматиме лише нові електрички.

компанія має намір запустити декілька нових маршрутів, до прикладу: Буча – Святошин.

Вартість робіт оцінюють в 16 мільйонів гривень. Однак поки договір із переможцем тендеру на модернізацію станції не підписаний.

Kyiv City Express – проєкт, метою якого є впровадження комфортних приміських поїздів. Загальна сума – 10 мільярдів гривень. В межах ініціативи вже запущено модернізовану електричку з Боярки через Вишневе до Києва, а в березні – з Бучі через Ірпінь.