Відкриття оновленої станції заплановане на серпень поточного року. Про це заявив очільник пасажирського напрямку компанії Олександр Перцовський.
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Що зміниться
- встановлять систему зчитування електронних квитків, що призначена для підрахунку пасажирів, зокрема – пільговиків;
- очікують, що в майбутньому станція прийматиме лише нові електрички.
- компанія має намір запустити декілька нових маршрутів, до прикладу: Буча – Святошин.
Вартість робіт оцінюють в 16 мільйонів гривень. Однак поки договір із переможцем тендеру на модернізацію станції не підписаний.