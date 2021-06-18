Відкриття оновленої станції заплановане на серпень поточного року. Про це заявив очільник пасажирського напрямку компанії Олександр Перцовський.

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Що зміниться

встановлять систему зчитування електронних квитків, що призначена для підрахунку пасажирів, зокрема – пільговиків;

очікують, що в майбутньому станція прийматиме лише нові електрички.

компанія має намір запустити декілька нових маршрутів, до прикладу: Буча – Святошин.

Вартість робіт оцінюють в 16 мільйонів гривень. Однак поки договір із переможцем тендеру на модернізацію станції не підписаний.

Довідка: Kyiv City Express – проєкт, метою якого є впровадження комфортних приміських поїздів. Загальна сума – 10 мільярдів гривень. В межах ініціативи вже запущено модернізовану електричку з Боярки через Вишневе до Києва, а в березні – з Бучі через Ірпінь.