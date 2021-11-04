Укрзалізниця модернізувала четвертий інклюзивний потяг: що покращили
Джерело:Укрзалізниця
Укрзалізниця завершує модернізацію інклюзивного приміського електропоїзда. Це вже четвертий потяг, пристосований для маломобільних пасажирів.
У складі приміського електропоїзда ЕР2 № 1232 10 вагонів. Незабаром він вийде на маршрути Львівської залізниці.
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Деталі
Капітально-відновлювальний ремонт з елементами модернізації провели фахівці Київського електровагоноремонтного заводу АТ "Укрзалізниця". Роботи були спрямовані на врахування потреб маломобільних груп населення.
Вартість модернізації склала близько 72 мільйонів гривень. З них на облаштування елементів безбар'єрності спрямували 2 мільйони гривень.
В основі – безбар'єрність
У межах модернізації фахівці:
- створили умови для зручного перевезення велотранспорту та лижного спорядження;
- облаштували пандуси, поручні та місця для людей на колісних кріслах;
- покращили туалетні приміщення;
- передбачили сповивальні столики для пасажирів з дітьми;
- розмістили жовті обмежувальні лінії у тамбурах та на підлозі;
- розробили інформаційні вказівники, нанесені шрифтом Брайля;
- пофарбували внутрішні вхідні двері вагонів у контрастний жовтогарячий колір.
- обладнали вхідні двері зручним електронним управлінням;
- встановили кнопки виклику поїзної бригади.
За словами заступника директора з виробництва ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод АТ "Укрзалізниця" Василя Минчури, до кінця року планують завершити проєктування пандусів для посадки та висадки пасажирів з низьких платформ. Доцільність їхнього подальшого використання буде проаналізовано у процесі.Зауважимо! Наразі на заводі проводять модернізацію з урахуванням вимог безбар'єрності ще чотирьох електропоїздів: двох складів Донецької залізниці та по одному — Південної та Південно-Західної залізниць. Очікується, що роботи будуть завершені до кінця 2021 року.