У складі приміського електропоїзда ЕР2 № 1232 10 вагонів. Незабаром він вийде на маршрути Львівської залізниці.

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Капітально-відновлювальний ремонт з елементами модернізації провели фахівці Київського електровагоноремонтного заводу АТ "Укрзалізниця". Роботи були спрямовані на врахування потреб маломобільних груп населення.

Вартість модернізації склала близько 72 мільйонів гривень. З них на облаштування елементів безбар'єрності спрямували 2 мільйони гривень.

В основі – безбар'єрність

У межах модернізації фахівці:

створили умови для зручного перевезення велотранспорту та лижного спорядження;

облаштували пандуси, поручні та місця для людей на колісних кріслах;

покращили туалетні приміщення;

передбачили сповивальні столики для пасажирів з дітьми;

розмістили жовті обмежувальні лінії у тамбурах та на підлозі;

розробили інформаційні вказівники, нанесені шрифтом Брайля;

пофарбували внутрішні вхідні двері вагонів у контрастний жовтогарячий колір.

обладнали вхідні двері зручним електронним управлінням;

встановили кнопки виклику поїзної бригади.

За словами заступника директора з виробництва ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод АТ "Укрзалізниця" Василя Минчури, до кінця року планують завершити проєктування пандусів для посадки та висадки пасажирів з низьких платформ. Доцільність їхнього подальшого використання буде проаналізовано у процесі.

Зауважимо! Наразі на заводі проводять модернізацію з урахуванням вимог безбар'єрності ще чотирьох електропоїздів: двох складів Донецької залізниці та по одному — Південної та Південно-Західної залізниць. Очікується, що роботи будуть завершені до кінця 2021 року.