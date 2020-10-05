Безконтактна оплата в електричках: Укрзалізниця анонсувала новий сервіс
В Укрзалізниці заявили про наміри запровадити безконтактну оплату проїзду в електричках. Низку станцій планують обладнати терміналами, у яких можна буде придбати квитки, а також турнікетними системами.
Спочатку таку ідею протестують на напрямках Київ – Фастів та Київ – Святошин, повідомляє офіційний сайт Укрзалізниці.
Раніше SmartTicket: в Україні запустили єдиний електронний квиток
Якщо результати випробувань будуть успішними, проєкт реалізовуватимуть також на інших приміських напрямках. В Укрзалізниці зауважили, запустити такий сервіс зможуть вже на початку 2021 року.
Пасажири зможуть оплачувати проїзд безконтактно – карткою або навіть телефоном. Завдяки цьому їм не доведеться стояти в чергах до квиткової каси,
– наголосив Олександр Перцовський, який очолює напрям пасажирських перевезень в УЗ.
Й додав, що така можливість є особливо актуальною через поширення коронавірусу COVID-19. До того ж, безконтактна оплата зможе частково розв'язати проблему пасажирів без квитків.
Яких ще новинок очікувати від Укрзалізниці
За словами Перцовського, Укрзалізниця разом з VISA мають намір запровадити ще кілька позитивних інновацій для пасажирів. Зокрема, через різні мобільні месенджери українці зможуть:
- отримувати інформацію щодо розкладу руху поїздів;
- отримувати довідкову інформацію, а також інші послуги;
- та навіть здійснювати оплату проїзду.
Крім цього, обидві компанії співпрацюватимуть щодо створення лаунж-зон на ключових вокзалах країни. Проте для втілення цього проєкту у реальність потрібно буде значно більше часу та ресурсів, у порівнянні з іншими.