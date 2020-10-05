Бесконтактная оплата в электричках Укрзализныця анонсировала новый сервис
В Укрзализныце заявили о намерениях ввести бесконтактную оплату проезда в электричках. Ряд станций планируют оборудовать терминалами, в которых можно будет приобрести билеты, а также турникетными системами.
Сначала такую идею протестуют на направлениях Киев – Фастов и Киев – Святошино, сообщает официальный сайт Укрзализныци.
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Если результаты испытаний будут успешными, проект будет реализовываться также на других пригородных направлениях. В Укрзализныце отметили, что запустить такой сервис смогут уже в начале 2021 года.
Пассажиры смогут оплачивать проезд бесконтактно – картой или даже по телефону. Благодаря этому им не придется стоять в очередях в билетную кассу,
– отметил Александр Перцовский, возглавляющий направление пассажирских перевозок в УЗ.
И добавил, что такая возможность особенно актуальна из-за распространения коронавируса COVID-19. К тому же, бесконтактная оплата сможет частично решить проблему пассажиров без билетов.
Каких еще новинок ожидать от Укрзализныци
По словам Перцовского, Укрзализныця вместе с VISA намерены ввести еще несколько положительных инноваций для пассажиров. В частности, через различные мобильные мессенджеры украинцы смогут:
- получать информацию о расписании движения поездов;
- получать справочную информацию, а также другие услуги;
- и даже осуществлять оплату проезда.
Кроме этого, обе компании будут сотрудничать по созданию лаунж-зон на ключевых вокзалах страны. Однако для реализации этого проекта нужно будет гораздо больше времени и ресурсов, по сравнению с другими.