В Укрзализныце заявили о намерениях ввести бесконтактную оплату проезда в электричках. Ряд станций планируют оборудовать терминалами, в которых можно будет приобрести билеты, а также турникетными системами.

Сначала такую ​​идею протестуют на направлениях Киев – Фастов и Киев – Святошино, сообщает официальный сайт Укрзализныци.

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Если результаты испытаний будут успешными, проект будет реализовываться также на других пригородных направлениях. В Укрзализныце отметили, что запустить такой сервис смогут уже в начале 2021 года.

Пассажиры смогут оплачивать проезд бесконтактно – картой или даже по телефону. Благодаря этому им не придется стоять в очередях в билетную кассу,

– отметил Александр Перцовский, возглавляющий направление пассажирских перевозок в УЗ.

И добавил, что такая возможность особенно актуальна из-за распространения коронавируса COVID-19. К тому же, бесконтактная оплата сможет частично решить проблему пассажиров без билетов.

Каких еще новинок ожидать от Укрзализныци

По словам Перцовского, Укрзализныця вместе с VISA намерены ввести еще несколько положительных инноваций для пассажиров. В частности, через различные мобильные мессенджеры украинцы смогут:

получать информацию о расписании движения поездов;

получать справочную информацию, а также другие услуги;

и даже осуществлять оплату проезда.

Кроме этого, обе компании будут сотрудничать по созданию лаунж-зон на ключевых вокзалах страны. Однако для реализации этого проекта нужно будет гораздо больше времени и ресурсов, по сравнению с другими.