Договір підписали у Лондоні в межах Міжнародної виставки оборонних технологій DSEI-2021. У заході взяли участь міністр із питань оборонних закупівель Великобританії Джеремі Квін і генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв.
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Проєкти реалізовуватимуть в межах програми розширення спроможностей Військово-Морських Сил Збройних Сил України Ukrainian Naval Capabilities Enhancement Programme (UNCEP). Крім того, партнерство знаменує відновлення суднобудівної галузі України.
Для нас як основного промислового партнера в реалізації програми UNCEP важливо знаходити інноваційні способи співробітництва,
– генеральний директор компанії Babcock Девід Локвуд.
Команда фахівців працюватиме над:
- вдосконаленням взаємодії з українськими субпідрядниками та урядовими структурами;
- покращенням і підтримки сучасного Військово-морського флоту та морської інфраструктури в Україні.