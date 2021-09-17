Договір підписали у Лондоні в межах Міжнародної виставки оборонних технологій DSEI-2021. У заході взяли участь міністр із питань оборонних закупівель Великобританії Джеремі Квін і генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв.

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Проєкти реалізовуватимуть в межах програми розширення спроможностей Військово-Морських Сил Збройних Сил України Ukrainian Naval Capabilities Enhancement Programme (UNCEP). Крім того, партнерство знаменує відновлення суднобудівної галузі України.

Для нас як основного промислового партнера в реалізації програми UNCEP важливо знаходити інноваційні способи співробітництва,

– генеральний директор компанії Babcock Девід Локвуд.

Команда фахівців працюватиме над:

вдосконаленням взаємодії з українськими субпідрядниками та урядовими структурами;

покращенням і підтримки сучасного Військово-морського флоту та морської інфраструктури в Україні.

Довідка: Babcock International – провідна компанія у сфері оборонної та аерокосмічної промисловості та безпеки. Має великий досвід реалізації широкомасштабних проєктів у галузі військового кораблебудування.