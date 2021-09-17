Договор подписали в Лондоне в рамках Международной выставки оборонных технологий DSEI-2021. В мероприятии приняли участие министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин и генеральный директор Укроборонпрома Юрий Гусев.
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Проекты будут реализовывать в рамках программы расширения возможностей Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Ukrainian Naval Capabilities Enhancement Programme (UNCEP). Кроме того, партнерство знаменует восстановление судостроительной отрасли Украины.
Для нас как основного промышленного партнера в реализации программы UNCEP важно находить инновационные способы сотрудничества,
– генеральный директор компании Babcock Дэвид Локвуд.
Команда специалистов будет работать над:
- совершенствованием взаимодействия с украинскими субподрядчиками и правительственными структурами;
- улучшением и поддержки современного Военно-морского флота и морской инфраструктуры в Украине.