Британська організація Global Sourcing Association оголосила Україну переможцем у щорічній номінації Delivery Destination of the Year. Тобто визнали її одним з провідних ІТ-напрямків світу.

У посольстві України у Великій Британії підкреслили, що це свідчить про визнання українського ІТ-сектору та зміцнення глобального бренду.

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Представники посольства додали, що це є серйозним аргументом для українських компаній під час контактів із потенційними іноземними замовниками.



Саме українські дипломати представляли здобутки української ІТ-індустрії перед журі. "Для посольства це стало великою відповідальністю", – зазначили вони.

Перемога у єдиній глобальній номінації – свідчення успіху галузі, яка стала справжнім драйвером української економіки у 2020 році,

– мовиться у дописі посольства.

"До речі, експорт IT-послуг з України до Великої Британії у 2020 році зріс на 50% та склав 350 мільйонів доларів", – відзначили у диппредставництві.

Хто оцінював заявки та онлайн-виступи? Представники індустрії, баєри, постачальники аутсорсингових послуг, юридичні та консалтингові компанії, які працюють у галузі.

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