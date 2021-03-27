Британская организация Global Sourcing Association объявила Украину победителем в ежегодной номинации Delivery Destination of the Year. То есть признали ее одним из ведущих ИТ-направлений мира.

В посольстве Украины в Великобритании подчеркнули, что это свидетельствует о признании украинского IT-сектора и укреплении глобального бренда.

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Представители посольства добавили, что это является серьезным аргументом для украинских компаний при контактах с потенциальными иностранными заказчиками.

Именно украинские дипломаты представляли достижения украинской ИТ-индустрии перед жюри. "Для посольства это стало большой ответственностью", – отметили они.

Победа в единой глобальной номинации – свидетельство успеха отрасли, которая стала настоящим драйвером украинской экономики в 2020 году,

– говорится в заметке посольства.

"Кстати, экспорт IT-услуг из Украины в Великобританию в 2020 году вырос на 50% и составил 350 миллионов долларов", – отметили в диппредставительстве.

Кто оценивал заявки и онлайн-выступления? Представители индустрии, байеры, поставщики аутсорсинговых услуг, юридические и консалтинговые компании, работающие в отрасли.

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