Украину признали лучшей страной для ІТ-аутсорсинга
Британская организация Global Sourcing Association объявила Украину победителем в ежегодной номинации Delivery Destination of the Year. То есть признали ее одним из ведущих ИТ-направлений мира.
Источник:Посольство Украины в Великобритании
В посольстве Украины в Великобритании подчеркнули, что это свидетельствует о признании украинского IT-сектора и укреплении глобального бренда.
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Представители посольства добавили, что это является серьезным аргументом для украинских компаний при контактах с потенциальными иностранными заказчиками.
Именно украинские дипломаты представляли достижения украинской ИТ-индустрии перед жюри. "Для посольства это стало большой ответственностью", – отметили они.
Победа в единой глобальной номинации – свидетельство успеха отрасли, которая стала настоящим драйвером украинской экономики в 2020 году,
– говорится в заметке посольства.
"Кстати, экспорт IT-услуг из Украины в Великобританию в 2020 году вырос на 50% и составил 350 миллионов долларов", – отметили в диппредставительстве.
Другие достижения украинцев
- Компания Ciklum International победила в номинации Retail Project of the Year.
- Другие финалисты – компании N_иX и ELEKS – попали в шортлист.
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