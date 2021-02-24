Українці розробили сканер продуктів на наявність шкідливих добавок: як працює

Українські розробники створили мобільний додаток, завдяки якому можна проаналізувати харчові продукти на наявність шкідливих домішок. Користувачеві достатньо просканувати штрихкод товару.

Стартап Foodstr заснували українці Іван Іванов, Михайло Минов та Павло Ковальов. Вони інвестували у проєкт близько 70 000 доларів. Лише за 3 місяці додаток завантажили понад 10 000 користувачів.

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Як виникла ідея

Автори стартапу розповідають, що рішення розробити застосунок виникло через велике розмаїття харчових продуктів на ринку. Так, простій людині складно обрати корисний продукт з тих, що лежать на полицях магазину.

Ми вже не довіряємо тому, що пишуть на етикетках, але не розуміємо, як відрізнити якісний товар від красиво упакованої "бульбашки". Дійсно, як звичайна людина може зрозуміти, чи шкідлива якась "єшка" для організму їх дитини або родича? Ми постаралися максимально спростити визначення та аналіз складу продукту,

– кажуть автори застосунку.

Застосунок FoodStr / Скриншот FoodStr

Як працює

Додаток застосовує камеру для сканування штрихкоду товару. Потім система знаходить його в базі даних, показує склад та оцінює сукупну користь чи шкоду компонентів.

Застосунок FoodStr / Скриншот FoodStr

Переваги FoodStr

Ключові особливості додатку:

Наявність бази даних продуктів, яку кожен день поповнюють контент-менеджери та користувачі;

Можливістю створювати списки продуктів на закупівлю, ділитися ними з іншими користувачами та відзначати придбані товари;

Можливість отримувати доступ до останніх результатів досліджень у галузі дієтології;

Наявністю повної розшифровки "єшок" та їх впливу на організм.

Наразі застосунок є безкоштовним. Відзначається, що у наступних версіях з'явиться підписка на додаткові функції.