Українці представили компактні електромобілі: який мають вигляд – фото

На виставці у Києві представили компактні електромобілі українського виробництва. Мовиться про моделі Konyk та Volyk від "Електропрайду".

Їх показали у рамках виставок ComAutoTrans і "Автотехсервіс". Презентація відбулася у Міжнародному виставковому центрі.

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Модель Konyk – основні характеристики

Модель Konyk представили у пасажирському та вантажному виконаннях. Її вантажопідйомність – 250 кілограмів, а максимальна швидкість – 60 кілометрів на годину.

Довжина – 2288 міліметрів.

Ширина – 1143 міліметрів.

Висота – 1557 міліметрів.

Без підзарядки авто може проїхати від 100 до 350 кілометрів, залежно від обраного типу батареї. Машина заряджатиметься від мережі 6 – 12 годин, від станції швидкої зарядки – до 2,5.

За бажанням покупця електромобіль можна доукомплектувати термофургоном, контейнером або рефрижераторним кузовом. Обійдеться машина у 224 тисяч гривень.



Електромобілі від "Електропрайду" / Фото "Автоцентр"



Такий вигляд авто мають всередині / Фото "Автоцентр"

Модель Volyk – основні характеристики

Модель Volyk – це електрична вантажівка від тієї ж компанії "Електропрайд". Вона може перевозити до 1 500 кілограмів вантажу. Запас її ходу варіюється від 100 до 500 кілометрів.