Їх показали у рамках виставок ComAutoTrans і "Автотехсервіс". Презентація відбулася у Міжнародному виставковому центрі.
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Модель Konyk – основні характеристики
Модель Konyk представили у пасажирському та вантажному виконаннях. Її вантажопідйомність – 250 кілограмів, а максимальна швидкість – 60 кілометрів на годину.
- Довжина – 2288 міліметрів.
- Ширина – 1143 міліметрів.
- Висота – 1557 міліметрів.
Без підзарядки авто може проїхати від 100 до 350 кілометрів, залежно від обраного типу батареї. Машина заряджатиметься від мережі 6 – 12 годин, від станції швидкої зарядки – до 2,5.
За бажанням покупця електромобіль можна доукомплектувати термофургоном, контейнером або рефрижераторним кузовом. Обійдеться машина у 224 тисяч гривень.
Електромобілі від "Електропрайду" / Фото "Автоцентр"
Такий вигляд авто мають всередині / Фото "Автоцентр"
Модель Volyk – основні характеристики
Модель Volyk – це електрична вантажівка від тієї ж компанії "Електропрайд". Вона може перевозити до 1 500 кілограмів вантажу. Запас її ходу варіюється від 100 до 500 кілометрів.
- Довжина авто – 3 235 міліметрів.
- Ширина – 1 380 міліметрів.
- Висота – 1 528 міліметрів.