Зазначається, що збірно-секційний цех підприємства уже виготовив перші секції циліндричної частини корпусу замовлення. Крім того, фахівці продовжують працювати ще над 12 секціями.

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Деталі

Вчасне та якісне виконання замовлення вдалося завдяки злагодженій роботі суднобудівної верфі. За словами представників заводу, над програмою плідно працюють фахівці:

металообробної дільниці: вони виготовляють деталі корпусу майбутнього судна та його насичення;

монтажно-трубопровідної дільниці: працівники займаються виготовленням трубопроводів водяного пожежогасіння, повітряно-вимірювальних труб та труб для систем осушення;

механо-слюсарної дільниці: фахівці готують деталі для насичення корпусу, зокрема: вентиляційні кришки, вертикальні трапи, кришки сходів, кнехти та бітенги.

Додають, що паралельно з будівництвом нових замовлень підприємство безперебійно здійснює ремонт та обслуговування суден. Наразі фахівці-судноремонтники працюють над 14 судами різного класу та призначення.