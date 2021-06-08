Зазначається, що збірно-секційний цех підприємства уже виготовив перші секції циліндричної частини корпусу замовлення. Крім того, фахівці продовжують працювати ще над 12 секціями.
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Деталі
Вчасне та якісне виконання замовлення вдалося завдяки злагодженій роботі суднобудівної верфі. За словами представників заводу, над програмою плідно працюють фахівці:
- металообробної дільниці: вони виготовляють деталі корпусу майбутнього судна та його насичення;
- монтажно-трубопровідної дільниці: працівники займаються виготовленням трубопроводів водяного пожежогасіння, повітряно-вимірювальних труб та труб для систем осушення;
- механо-слюсарної дільниці: фахівці готують деталі для насичення корпусу, зокрема: вентиляційні кришки, вертикальні трапи, кришки сходів, кнехти та бітенги.