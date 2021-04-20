Скільки українців намагаються використовувати менше пластику та сортують сміття: дослідження

У березні 2021 року компанія Active Group провела соціологічне дослідження "Всеукраїнський омнібус". За результатами опитування, понад 60 відсотків громадян вважають проблеми довкілля актуальними для України. Своєю чергою, близько 20 відсотків респондентів сказали, що намагаються знизити використання пластику та сортують сміття.

Дослідження проводилося за методом CATI (телефонні інтерв'ю за чітко структурованою анкетою за допомогою інтелектуальних систем). Опитування охопило усю територію України за виключенням окупованих регіонів. Експерти залучили 1200 респондентів.

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Результати

28,1 відсотка опитаних вважають проблеми довкілля дуже актуальними;

32,4 відсотка переконані, що ці проблеми актуальні, але є більш нагальні питання;

15,9 відсотка респондентів вважають питання, які стосуються екології, майже не актуальними;

11 відсотків відзначили, що проблеми збереження довкілля не є актуальними;

13,6 відсотка опитаних не визначились із відповіддю.

Як українці турбуються про довкілля

Відзначають, що 24,8 відсотка українців економлять воду та інші ресурси, 23,4 відсотка допомагають тваринам та рослинам, 20,1 відсотка намагаються використовувати менше пластику, а 19,1 відсотка – сортують сміття.

Крім того, задля того, аби дбати про довкілля, 16,1 відсотка респондентів зменшують використання автомобіля, 12 відсотків беруть участь в екологічних ініціативах, 5,5 відсотка відмовились від використання фосфатів. Ба більше, 3,3 відсотка долучаються до фінансової підтримки екологічних ініціатив.

Втім, 17,2 відсотка опитаних не вважають за потрібне щось робити задля збереження довкілля. Насамкінець, 17,3 відсотка українців не визначились із відповіддю.

На думку українців, відповідальними за вирішення проблем довкілля є:

місцева влада (48,2 відсотка) кожен громадянин (42,1 відсотка) центральна влада (36,7 відсотка) громадські організації (24,2 відсотка) міжнародні організації (11,8 відсотка) великі бізнес-структури (10,3 відсотка) локальний бізнес (9,7 відсотка).

Не визначились із відповіддю 4,1 відсотка респондентів.