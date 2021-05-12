Сторіз для порятунку планети: українці можуть допомогти побудувати сортувальну станцію

Соціальний проєкт "Україна без сміття" та діджитал-агентство FFFACE.ME запустили благодійний Instagram-фільтр. Головна мета – зберегти довкілля.

Так, українці можуть розмістити сторіз з фільтром Sortobozhenka. Кожна публікація приноситиме 5 гривень на будівництво культурного об'єкта на ВДНГ, що покликаний популяризувати роздільний збір відходів.

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У межах проєкту на ВДНГ побудують:

Станцію сортування,

Музей переробки та споживання;

open air простори для арт-подій

безпластиковий фермерський ринок.

Як долучитися

Два кроки, аби зробити благодійне сторіз:

Застосувати фільтр Sortobozhenka (https://bit.ly/3xKtkj4) Відзначити в сторіз Rocket (@rocket.ukraine) і УБС (@nowasteukraine).

Благодійна ініціатива триватиме з 11 по 24 травня.

У компанії FFFACE SOCIAL впевнені, що така акція дасть змогу кожному українцю зробити свій благодійний внесок у порятунок планети. Крім того, відтепер амбасадором бренду чи фонду зможуть стати не тільки відомі блогери й інфлуенсери, а й звичайні користувачі Instagram.

Зауважують, що подібні ініціативі є корисними для бізнесу. Бренди, які інвестують не в рекламні кабінети соцмереж, а у благодійні проєкти, отримують не лише рекламні охоплення та підвищують лояльність клієнтів, а й роблять добру справу. Відтак соціальний проєкт отримує фінансову підтримку для розвитку, а користувачі інстаграму — оригінальний контент, що підкреслює їхні цінності.