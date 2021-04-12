Український "зелений" стартап Effa залучив 500 000 доларів інвестицій

Джерело:AIN.UA
Український екологічний проєкт Effa залучив суму в розмірі 500 тисяч доларів від ангельського інвестора. Зазначається, що стартап оцінили у 3,5 мільйона доларів.
Зібрані кошти спрямують на лінійку продуктів, зростання команди та розвиток бренду.
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Розвитком проєкту займаються: Дарина Кичук (СЕО), Ілля Кичук (СМО) і Костянтин Щербина (CPO). Ілля і Костянтин – індустріальні дизайнери. Вони заснували hardware-дизайн-бюро Kich, яке розробляє продукти для Effa та інших стартапів. Крім того, компанія запрошує у команду COO, CFO і R&D Manager.
Костянтин Щербина, Ілля Кичук і Дарина Кичук / Фото EffaЦього року компанії вдалося налагодити масове виробництво, тож перші партії продукції надійдуть у продаж у квітні. Effа підписала контракти на загальну суму близько 2 мільйонів доларів.