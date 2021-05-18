Український літак терміново доставив кисневі концентратори в Індію

Український літак "Руслан" (Ан-124-100) доставив 70 тонн кисневих концентраторів в індійську столицю – Делі. Для цього він виконав рейс з Тель-Авіва в Ізраїлі.

Всього на борт літака завантажили 2 500 концентраторів. Транспортування виконали у якнайкоротші терміни.

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Як пише видання STAT Time, літак зробив технічну зупинку у Дубаї, столиці Об'єднаних Арабських Еміратів – там його потрібно було дозаправити.

Комерційний директор "Авіаліній Антонова" Андрій Благовісний запевнив, що компанія добре підготована, аби швидко доставляти медичне обладнання.

За його словами, у цьому допомагає досвід багаторічної роботи над програмами гуманітарної допомоги та проєктами щодо ліквідації наслідків стихійних лих.

Наш літак Ан-124-100 забезпечив швидке навантаження й розвантаження цього термінового вантажу з виходом на рампу та великою вантажопідйомністю,

– підкреслив Благовісний.

Ситуація з COVID-19 в Індії

Ситуація з коронавірусом у більшості індійських штатів залишається напруженою. У багатьох регіонах пацієнти з COVID-19 відчувають гостру нестачу кисню.

Бракує й ліків, засобів захисту, а також кваліфікованого медперсоналу. Не витримують і похоронні бюро країни, людям часто відмовляють у кремації померлих родичів.

Кисневі концентратори збирають та фільтрують повітря, виробляючи до 95% чистого кисню, який потім можна вводити пацієнтам за допомогою носових катетерів або кисневих масок.

Станом на 18 травня в Індії підтвердиливипадків коронавірусу. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 278 719 людей.