Представником України виступив патрульний катер "Слов'янськ". Грузія залучила до навчань катер "Очамчірі" та патрульний катер "Сухумі" Департаменту прикордонної поліції.

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Патрульний катер "Слов'янськ" типу Island / Фото з відкритих джерел

Чому це важливо

Український середній десантний корабель "Юрій Олефіренко" та патрульний катер "Слов’янськ" беруть участь у щорічних міжнародних навчаннях Agile Spirit 2021. Нашу країну представляє зведений підрозділ морської піхоти ВМС Збройних сил України. Він прибув до грузинського морського порту міста Поті 22 липня. Цьогоріч тренування відбуваються в Сенакі (на заході Грузії) та на полігоні Орфоло в Ахалцихе (на півдні Грузії).

Середній десантний корабель "Юрій Олефіренко" / Фото з відкритих джерел

Головна мета тренувань – гарантування безпеки в Чорному морі, вдосконалення навченості й взаємосумісності екіпажів кораблів ВМС України та грузинських військових моряків для виконання спільних морських операцій у складі багатонаціональних тактичних груп.

У межах тренувань вдалося відпрацювати:

  • елементи з тактичного маневрування;
  • порятунок людини, що випала за борт;
  • передачу вантажів;
  • практичні дії з буксирування.