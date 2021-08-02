Представником України виступив патрульний катер "Слов'янськ". Грузія залучила до навчань катер "Очамчірі" та патрульний катер "Сухумі" Департаменту прикордонної поліції.
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Патрульний катер "Слов'янськ" типу Island / Фото з відкритих джерел
Чому це важливо
Український середній десантний корабель "Юрій Олефіренко" та патрульний катер "Слов’янськ" беруть участь у щорічних міжнародних навчаннях Agile Spirit 2021. Нашу країну представляє зведений підрозділ морської піхоти ВМС Збройних сил України. Він прибув до грузинського морського порту міста Поті 22 липня. Цьогоріч тренування відбуваються в Сенакі (на заході Грузії) та на полігоні Орфоло в Ахалцихе (на півдні Грузії).
Середній десантний корабель "Юрій Олефіренко" / Фото з відкритих джерел
Головна мета тренувань – гарантування безпеки в Чорному морі, вдосконалення навченості й взаємосумісності екіпажів кораблів ВМС України та грузинських військових моряків для виконання спільних морських операцій у складі багатонаціональних тактичних груп.
У межах тренувань вдалося відпрацювати:
- елементи з тактичного маневрування;
- порятунок людини, що випала за борт;
- передачу вантажів;
- практичні дії з буксирування.