У навчанні взяли участь: Корабельно-катерний склад Маріупольського загону Морської охорони та підрозділи Військово-Морських Сил ЗСУ. Головне завдання – відпрацювати злагодженість спільних дій із протидесантної оборони узбережжя Азовського моря.

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Деталі

В межах навчання утворилися тактичні групи, які :

  • забезпечували безпеку судноплавства, закриваючи райони проведення стрільб, обстежували прибережні води для убезпечення рибалок-любителів від випадкового потрапляння в зону висадки десанту;
  • доставляли штурмові підрозділи до берега і надавали вогневу підтримку з моря.

Результат

Військові навчання чітко продемонстрували професійність та злагодженість команд. Вони отримали оцінку "добре", що свідчить про належну готовність підрозділів до виконання поставлених бойових завдань.