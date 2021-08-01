У навчанні взяли участь: Корабельно-катерний склад Маріупольського загону Морської охорони та підрозділи Військово-Морських Сил ЗСУ. Головне завдання – відпрацювати злагодженість спільних дій із протидесантної оборони узбережжя Азовського моря.
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Деталі
В межах навчання утворилися тактичні групи, які :
- забезпечували безпеку судноплавства, закриваючи райони проведення стрільб, обстежували прибережні води для убезпечення рибалок-любителів від випадкового потрапляння в зону висадки десанту;
- доставляли штурмові підрозділи до берега і надавали вогневу підтримку з моря.
Результат
Військові навчання чітко продемонстрували професійність та злагодженість команд. Вони отримали оцінку "добре", що свідчить про належну готовність підрозділів до виконання поставлених бойових завдань.