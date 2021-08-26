Український Headway став найбільш завантажуваним додатком у своїй ніші

Український додаток Headway, який пропонує рішення для швидкого читання книг, став №1 у світі за кількістю завантажень у своїй ніші. Український проєкт вперше випередив головного конкурента – німецьку компанію Blinkist.

Headway є частиною екосистеми міжнародного IT-холдингу Genesis. Стартап заснували в березні 2019 року. Головна мета – допомогти великій кількості людей самостійно вчитися і розвиватися.

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Про сервіс

Додаток Headway являє собою освітню платформу, за допомогою якої користувач може прочитати книгу лише за 15 хвилин. У застосунку зібрано короткий зміст і основні ідеї понад 1 000 книг. Категорії – нон-фікшн, бізнес, мотивація та психологія. Видання доступні в текстовому та аудіо форматах.

Чого вдалося досягти

за рік команда стартапу зросла від 3 до 90 осіб, а виторг – в 6 разів;

за 2 роки додаток завантажили понад 7 мільйонів ​​користувачів;

Headway працює в 140 країнах, зокрема у США, Канаді, Австралії, Великобританії та Індії;

щомісяця додаток завантажують понад 500 000 людей.

Це досягнення всієї команди, адже основа Headway – люди. Ми віримо в силу саморозвитку і створюємо неймовірні речі,

– підкреслю СЕО та засновник Headway Антон Павловський.