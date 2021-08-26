Headway является частью экосистемы международного IT-холдинга Genesis. Стартап основали в марте 2019 года. Главная цель – помочь большому количеству людей самостоятельно учиться и развиваться.

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О сервисе

Приложение Headway представляет собой образовательную платформу, с помощью которой пользователь может прочитать книгу всего за 15 минут. В приложении собрано краткое содержание и основные идеи более чем 1 000 книг. Категории – нон-фикшн, бизнес, мотивация и психология. Издания доступны в текстовом и аудио форматах.

Чего удалось достичь

за год команда стартапа выросла от 3 до 90 человек, а выручка – увеличилась в 6 раз;

за 2 года приложение загрузили более 7 миллионов пользователей;

Headway работает в 140 странах, в частности в США, Канаде, Австралии, Великобритании и Индии;

ежемесячно приложение загружают более 500 000 человек.

Это достижение всей команды, ведь основа Headway – люди. Мы верим в силу саморазвития и создаем невероятные вещи,

– подчеркнул СЕО и основатель Headway Антон Павловский.