Headway є частиною екосистеми міжнародного IT-холдингу Genesis. Стартап заснували в березні 2019 року. Головна мета – допомогти великій кількості людей самостійно вчитися і розвиватися.
Не пропустіть Українці розвивають сервіс онлайн-консультацій ветеринара VetOnline.pro: чим унікальний
Про сервіс
Додаток Headway являє собою освітню платформу, за допомогою якої користувач може прочитати книгу лише за 15 хвилин. У застосунку зібрано короткий зміст і основні ідеї понад 1 000 книг. Категорії – нон-фікшн, бізнес, мотивація та психологія. Видання доступні в текстовому та аудіо форматах.
Чого вдалося досягти
- за рік команда стартапу зросла від 3 до 90 осіб, а виторг – в 6 разів;
- за 2 роки додаток завантажили понад 7 мільйонів користувачів;
- Headway працює в 140 країнах, зокрема у США, Канаді, Австралії, Великобританії та Індії;
- щомісяця додаток завантажують понад 500 000 людей.
Це досягнення всієї команди, адже основа Headway – люди. Ми віримо в силу саморозвитку і створюємо неймовірні речі,
– підкреслю СЕО та засновник Headway Антон Павловський.