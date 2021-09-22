Український GitLab виходить на IPO: стартап оцінюють у 6 мільярдів доларів
Джерело:СNBC
Український стартап GitLab, який постачає хмарне програмне забезпечення, готується до виходу на IPO. Наразі проєкт оцінюють у понад 6 мільярдів доларів.
Компанія планує публічне розміщення акцій на біржі NASDAQ під тикером "GTLB". Розробники вже подали заявку.
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Про компанію
За інформацією компанії, минулого року її доходи сягнули 200 мільйонів доларів. В останньому кварталі 2020 року виручка зросла на 69% до 58,1 мільйона доларів, хоча чистий збиток збільшився до 40,2 мільйона доларів.
GitLab – широковідомий прихильник віддаленої роботи. Компанія розпочала свій шлях у 2014 році, тож звикати до нових реалій пандемії COVID-19 їй не довелося.
"Дистанційна робота відкриває нам доступ до глобального фонду талантів, який дозволяє наймати найкращих членів команди, незалежно від їх місцеперебування, що забезпечує сильну конкурентну перевагу",
– йдеться у заяві компанії.