Компанія планує публічне розміщення акцій на біржі NASDAQ під тикером "GTLB". Розробники вже подали заявку.

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Про компанію

За інформацією компанії, минулого року її доходи сягнули 200 мільйонів доларів. В останньому кварталі 2020 року виручка зросла на 69% до 58,1 мільйона доларів, хоча чистий збиток збільшився до 40,2 мільйона доларів.

GitLab – широковідомий прихильник віддаленої роботи. Компанія розпочала свій шлях у 2014 році, тож звикати до нових реалій пандемії COVID-19 їй не довелося.

"Дистанційна робота відкриває нам доступ до глобального фонду талантів, який дозволяє наймати найкращих членів команди, незалежно від їх місцеперебування, що забезпечує сильну конкурентну перевагу",

– йдеться у заяві компанії.

Довідка: GitLab – програма DevOps, призначена для взаємодії розробників ПЗ та представників інформаційно-технологічного обслуговування. Платформа інтегрує їх робочі процеси для забезпечення якості продукту. Засновниками компанії є харків'яни Дмитро Запорожець та Валерій Сізов. GitLab налічує 1 350 співробітників у більш ніж 65 країнах.