Компания планирует публичное размещение акций на бирже NASDAQ под тикером "GTLB". Разработчики уже подали заявку.
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О компании
По информации компании, в прошлом году ее доходы достигли 200 миллионов долларов. В последнем квартале 2020 выручка выросла на 69% до 58,1 миллиона долларов, хотя чистый убыток увеличился до 40,2 миллиона долларов.
GitLab – широкоизвестный сторонник удаленной работы. Компания начала свой путь в 2014 году, поэтому привыкать к новым реалиям пандемии COVID-19 ей не пришлось.
"Удаленная работа открывает нам доступ к глобальному фонду талантов, который позволяет нанимать лучших членов команды, независимо от их местонахождения, что обеспечивает сильное конкурентное преимущество",
– говорится в заявлении компании.