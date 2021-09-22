Компания планирует публичное размещение акций на бирже NASDAQ под тикером "GTLB". Разработчики уже подали заявку.

Примечательно Стартап PeopleForce привлек 700 тысяч долларов инвестиций: большинство работников – украинцы

О компании

По информации компании, в прошлом году ее доходы достигли 200 миллионов долларов. В последнем квартале 2020 выручка выросла на 69% до 58,1 миллиона долларов, хотя чистый убыток увеличился до 40,2 миллиона долларов.

GitLab – широкоизвестный сторонник удаленной работы. Компания начала свой путь в 2014 году, поэтому привыкать к новым реалиям пандемии COVID-19 ей не пришлось.

"Удаленная работа открывает нам доступ к глобальному фонду талантов, который позволяет нанимать лучших членов команды, независимо от их местонахождения, что обеспечивает сильное конкурентное преимущество",

– говорится в заявлении компании.

Справка: GitLab – программа DevOps, предназначенная для взаимодействия разработчиков ПО и представителей информационно-технологического обслуживания. Платформа интегрирует их рабочие процессы для обеспечения качества продукта. Основателями компании являются харьковчане Дмитрий Запорожец и Валерий Сизов. GitLab насчитывает 1 350 сотрудников в более чем 65 странах.