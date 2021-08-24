Український Delfast визнали найкращим електробайк у 2021 році

Український Delfast визнали кращим всюдихідним електровелосипедом 2021 року. Фахівці оцінили дальність ходу, комфорт, безпеку, портативність та вартість.

Транспортні засоби випробовували журналісти Businness Insider. Вони тестували електровелосипеди в різних умовах їзди та сценаріях використання. Крім того, вони визначали, на скільки кожен претендент підходить для довгострокового використання – поїздок на роботу, фітнесу та дозвілля.

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Delfast призначений для застосування в умовах міста. Однак зауважують, що він чудово підходить для їзди по бездоріжжю.

Електробайк Delfast: коротко