Український Delfast визнали найкращим електробайк у 2021 році

24 серпня 2021 , 20:02
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Джерело:

Autogeek

Український Delfast визнали кращим всюдихідним електровелосипедом 2021 року. Фахівці оцінили дальність ходу, комфорт, безпеку, портативність та вартість.

Транспортні засоби випробовували журналісти Businness Insider. Вони тестували електровелосипеди в різних умовах їзди та сценаріях використання. Крім того, вони визначали, на скільки кожен претендент підходить для довгострокового використання – поїздок на роботу, фітнесу та дозвілля.

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Delfast призначений для застосування в умовах міста. Однак зауважують, що він чудово підходить для їзди по бездоріжжю.

Електробайк Delfast: коротко

  • оснащений найсучаснішим електронним обладнанням, що тестується в циклі WLTP;
  • розганяється до понад 80 кілометрів на годину;
  • здатний подолати близько 322 кілометрів без підзарядки;
  • обладнаний одноступінчатим карбоновим ремінним приводом;
  • має мотоциклетні шини;
  • вбудовано фари, задні дзеркала з поворотниками та сигналізація;
  • вартість – 6 649 доларів.
Автор: Катерина Сердюк