Разработчики отметили, что приложение – это авторский контент на русском и украинском языках. Они заверили, что в нем нет мистики или эзотерики.

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Внутри много бесплатного контента – базовый курс, классы от профессиональных спикеров и все SOS- практики,

– рассказала Елена Перевозчикова, которая руководит MindSelf.

"Мы сделали все в свободном доступе, потому что это наша социальная миссия", – отметила главный исполнительный директор.

Базовый курс включает такие медитации: "Наблюдая за дыханием", "Сканируя тело", "Ментальный фитнес", "Ценность присутствия", "Не оценивая", "Терпение", "Возвращение к себе".

А раздел об управлении стрессом – "Место внутренней тишины", "Стресс в теле", "Стресс в эмоциях", "Самоотношение в стрессе", "Интерпретации и прогнозы", "Без бесполезной борьбы", "Здоровое равновесие".



Приложение предлагает ряд медитаций / Скриншот

Коротко о MindSelf

Разработчики MindSelf заявили, что это мобильное приложение, которое с помощью медитации помогает:

управлять стрессом и вниманием;

повышать осознанность;

поддерживать ментальное благополучие.

Программа предлагает последовательную и практическую помощь для пользователей. Особенностью приложения является HR-панель для изучения группового прогресса, а также система стресс-мониторинга.