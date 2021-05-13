Разработчики отметили, что приложение – это авторский контент на русском и украинском языках. Они заверили, что в нем нет мистики или эзотерики.
Интересно Разработали приложение, которое прогнозирует будущие вспышки COVID-19
Внутри много бесплатного контента – базовый курс, классы от профессиональных спикеров и все SOS- практики,
– рассказала Елена Перевозчикова, которая руководит MindSelf.
"Мы сделали все в свободном доступе, потому что это наша социальная миссия", – отметила главный исполнительный директор.
Базовый курс включает такие медитации: "Наблюдая за дыханием", "Сканируя тело", "Ментальный фитнес", "Ценность присутствия", "Не оценивая", "Терпение", "Возвращение к себе".
А раздел об управлении стрессом – "Место внутренней тишины", "Стресс в теле", "Стресс в эмоциях", "Самоотношение в стрессе", "Интерпретации и прогнозы", "Без бесполезной борьбы", "Здоровое равновесие".
Приложение предлагает ряд медитаций / Скриншот
Коротко о MindSelf
Разработчики MindSelf заявили, что это мобильное приложение, которое с помощью медитации помогает:
- управлять стрессом и вниманием;
- повышать осознанность;
- поддерживать ментальное благополучие.
Программа предлагает последовательную и практическую помощь для пользователей. Особенностью приложения является HR-панель для изучения группового прогресса, а также система стресс-мониторинга.