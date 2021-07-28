Український додаток для спільних тренувань Playseek оновили: чому це цікаво

Український стартап Playseek, який пропонує рішення для пошуку спортсменів-однодумців, випустив оновлену версію свого застосунку. Ключове нововведення – відтепер програма шукає та пропонує партнерів з ближчого району та пропонує займатися спортом разом.

Playseek – це ідеальне рішення для об’єднання непрофесійних спортсменів. Так, вони можуть об'єднуватися за інтересами та тренуватися разом.

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Про застосунок

Додаток Playseek заснували у 2018 році. За роки існування його відзначив спортивний інкубатор ФК Шахтар. Крім того, це перша українська платформа, яка отримала грант від влади Тайваню. У 2020 році команда вирішила зробити повну реконструкцію додатка – від дизайну до ідеології.

Тепер застосунок працює на базі штучного інтелекту. Алгоритм допомагає відшукати партнера для спільної пробіжки, гри в теніс чи силових тренувань. Ба більше, завдяки додатку користувачі можуть об'єднатися та зібрати цілу команду з футболу. ШІ підбирає саме ті події, які можуть бути цікаві спортсмену, відповідно до його вподобань та місцерозташування. Платформа мотивує створити нову подію та займатися різними видами спорту разом.

Додаток для пошуку друзів для занять спортом / Скриншоти Playseek

Команда називає користувачів "плейсікерами" – тими, хто шукає ігри.

Тепер на головному екрані користувач не відчуває себе самотньо. Гравець бачить, що поряд з ним є такі ж самі хлопці та дівчата, які теж хочуть бігати або грати в футбол,

– йдеться у повідомленні.

Як завантажити та користуватися

Розробники запевняють, що у довгостроковій перспективі програма буде вдосконалюватися та враховувати максимальну кількість важливих параметрів. Ймовірно, додаток зможе пропонувати події за схожими видами спорту, або нагадати повторити вдало зіграний матч.

Додаток доступний для смартфонів, які працюють на базі Android та iOS. Чим більше гравців почнуть активно користуватися рішенням – тим більше подій відбуватиметься. Все просто: вам необхідно лише зареєструватися, обрати улюблені види спорту та очікувати на підбір партнера. Програма запропонує долучитися користувачам, які можуть розділити ваші вподобання та перебувають поруч.