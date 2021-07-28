Playseek – это идеальное решение для объединения непрофессиональных спортсменов. Так, они могут объединяться по интересам и тренироваться вместе.

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О приложении

Приложение Playseek основали в 2018 году. За годы существования его отметил спортивный инкубатор ФК Шахтер. Кроме того, это первая украинская платформа, которая получила грант от власти Тайваня. В 2020 году команда решила сделать полную реконструкцию приложения – от дизайна до идеологии.

Теперь приложение работает на базе искусственного интеллекта. Алгоритм помогает найти партнера для совместной пробежки, игры в теннис или силовых тренировок. Более того, благодаря приложению пользователи могут объединиться и собрать целую команду по футболу. ИИ подбирает именно те события, которые могут быть интересны спортсмену, согласно его предпочтениям и месторасположению. Платформа мотивирует создать событие и заниматься различными видами спорта вместе.

Приложение для поиска друзей для занятий спортом / Скриншоты Playseek

Команда называет пользователей "плейсикерамы" – теми, кто ищет игры.

Теперь на главном экране пользователь не чувствует себя одиноко. Игрок видит, что рядом с ним есть такие же ребята, которые тоже хотят бегать или играть в футбол,

– говорится в сообщении.

Разработчики уверяют, что в долгосрочной перспективе программа будет совершенствоваться и учитывать максимальное количество важных параметров. Вероятно, приложение сможет предлагать события с похожими видами спорта или напомнить повторить удачно сыгранный матч.

Как загрузить и пользоваться

Приложение доступно для смартфонов, работающих на базе Android и iOS. Чем больше игроков начнут активно пользоваться решением – тем больше событий будет происходить. Все просто: вам необходимо только зарегистрироваться, выбрать любимые виды спорта и ожидать подбор партнера. Программа предложит присоединиться пользователям, которые могут разделить ваши предпочтения и находятся рядом.