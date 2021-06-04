Альтернатива пластику: українці створюють пакети із кукурудзяного крохмалю

Українська zero waste компанія COOLECO пропонує своїм клієнтам низку екологічних товарів . Серед них – пакети із кукурудзяного крохмалю, що особливо важливо на тлі заборони пластикових.

Їх виготовляють безпосередньо в Україні. Такі пакети сертифіковані для домашнього компостування. У їхньому складі взагалі немає пластику.

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Зберігати пакети із кукурудзяного крохмалю можна до 1,5 роки. Аби почався процес розкладання, їм необхідний кисень, волога, а також бактерії.

Що відомо про COOLECO

Компанію заснували у лютому 2018 року у Києві. Кожного місяця 5% від прибутку там передають на благодійність. У 2020, наприклад, допомагали безхатченкам.

Ми хочемо зробити світ, який нас оточує, кращим. Показати, як ще можна піклуватися про себе, про своє майбутнє та про майбутнє нашої планети,

– мовиться на їхньому сайті.

Загалом COOLECO позиціює себе як бренд, який пропонує альтернативу пластиковим речам у повсякденному житті українців.

Що ще можна придбати у COOLECO:

дощовики із картопляного крохмалю;

етичні презервативи;

натуральні жуйки;

лаки для нігтів та засоби для його зняття;

термочашки та пляшки;

бамбукові стакани;

соломинки;

мішечки для покупок, авоськи та шопери;

й навіть екологічну зубну нитку.

Заборона пластикових пакетів в Україні

Окрім України, свою продукцію COOLECO отримує з різних частин світу – США Канади, Європи та Азії. Низку товарів виготовляють самостійно, зокрема – багаторазові бахіли.

Зазначимо, що 1 червня нардепи підтримали законопроєкт, покликаний врегулювати розповсюдження та обіг пластикових пакетів в Україні.

Він передбачає заборону на розповсюдження певних видів пластикових пакетів в об'єктах роздрібної торгівлі та ресторанного господарства.

Мовиться про надтонкі, тонкі та оксобіорозкладні (на 99% складаються зі звичайного поліетилену) пластикові пакети.

Порушникам доведеться заплатити штраф – від 1 700 до 3 400 гривень. Якщо ж трапилося вже не вперше, відповідна сума зростає до 3 400 – 8 500 гривень.



Заборона пластикових пакетів – що відомо / Інфографіка 24 каналу