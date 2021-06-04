Альтернатива пластику: українці створюють пакети із кукурудзяного крохмалю

Українська zero waste компанія COOLECO пропонує своїм клієнтам низку екологічних товарів . Серед них – пакети із кукурудзяного крохмалю, що особливо важливо на тлі заборони пластикових.
Їх виготовляють безпосередньо в Україні. Такі пакети сертифіковані для домашнього компостування. У їхньому складі взагалі немає пластику.
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Зберігати пакети із кукурудзяного крохмалю можна до 1,5 роки. Аби почався процес розкладання, їм необхідний кисень, волога, а також бактерії.
Що відомо про COOLECO
Компанію заснували у лютому 2018 року у Києві. Кожного місяця 5% від прибутку там передають на благодійність. У 2020, наприклад, допомагали безхатченкам.
Ми хочемо зробити світ, який нас оточує, кращим. Показати, як ще можна піклуватися про себе, про своє майбутнє та про майбутнє нашої планети,
– мовиться на їхньому сайті.
Загалом COOLECO позиціює себе як бренд, який пропонує альтернативу пластиковим речам у повсякденному житті українців.
Що ще можна придбати у COOLECO:
- дощовики із картопляного крохмалю;
- етичні презервативи;
- натуральні жуйки;
- лаки для нігтів та засоби для його зняття;
- термочашки та пляшки;
- бамбукові стакани;
- соломинки;
- мішечки для покупок, авоськи та шопери;
- й навіть екологічну зубну нитку.
Заборона пластикових пакетів в Україні
Зазначимо, що 1 червня нардепи підтримали законопроєкт, покликаний врегулювати розповсюдження та обіг пластикових пакетів в Україні.
Він передбачає заборону на розповсюдження певних видів пластикових пакетів в об'єктах роздрібної торгівлі та ресторанного господарства.Довідка. Мовиться про надтонкі, тонкі та оксобіорозкладні (на 99% складаються зі звичайного поліетилену) пластикові пакети.
Порушникам доведеться заплатити штраф – від 1 700 до 3 400 гривень. Якщо ж трапилося вже не вперше, відповідна сума зростає до 3 400 – 8 500 гривень.
Заборона пластикових пакетів – що відомо / Інфографіка 24 каналу