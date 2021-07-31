Українські дизайнери створюють 3D-одяг: вражаючі фото
Дизайнери українського бренду Chereshnivska взялися за створення 3D-одягу. Це стало можливим завдяки надсучасному комп'ютеру.
Його вдалося отримати у межах гранту для малого та середнього бізнесу, яким керують жінки. Сталося це навесні 2021 року.
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Як наголосили на фейсбук-сторінці програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України", бренд вже користується придбанням на повну потужність.
Переваги використання технології
Створюючи 3D-одяг, не потрібно витрачати матеріали, аби шити для клієнта пробну модель. Адже примірку можна організувати віртуально – згідно вказаних параметрів.
Так ти побачиш, як річ буде виглядати саме на тобі. Водночас це дозволяє експериментувати команді бренду,
– мовиться у повідомленні.
Бренд вже показав у соціальних мережах свої перші роботи. У Chereshnivska наголосили, що "далі – лише краще".
Українці створюють 3D-одяг / Колаж 24 каналу
У травні бренд отримав сучасний комп'ютер / Фото з фейсбук-сторінки Chereshnivska
Що відомо про бренд Chereshnivska
- Це бренд повсякденного унісекс-одягу, заснований невеликою групою майстрів у Львові.
- Кожен виріб виготовляють на замовлення – одним кравцем. Більшість з них прикрашені унікальними принтами.
- Всі ці принти малює вручну художниця та креативний директор з Білорусі – Анастасія Розова.