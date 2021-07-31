Його вдалося отримати у межах гранту для малого та середнього бізнесу, яким керують жінки. Сталося це навесні 2021 року.

Варте уваги В Африці цілу школу надрукували на 3D-принтері

Як наголосили на фейсбук-сторінці програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України", бренд вже користується придбанням на повну потужність.

Переваги використання технології

Створюючи 3D-одяг, не потрібно витрачати матеріали, аби шити для клієнта пробну модель. Адже примірку можна організувати віртуально – згідно вказаних параметрів.

Так ти побачиш, як річ буде виглядати саме на тобі. Водночас це дозволяє експериментувати команді бренду,

– мовиться у повідомленні.

Бренд вже показав у соціальних мережах свої перші роботи. У Chereshnivska наголосили, що "далі – лише краще".



Українці створюють 3D-одяг / Колаж 24 каналу



У травні бренд отримав сучасний комп'ютер / Фото з фейсбук-сторінки Chereshnivska

Що відомо про бренд Chereshnivska