Его удалось получить в рамках гранта для малого и среднего бизнеса, которым управляют женщины. Произошло это весной 2021 года.
Примечательно В Африке целую школу напечатали на 3D-принтере
Как отметили на фейсбук-странице программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины", бренд уже пользуется приобретением на полную мощность.
Преимущества использования технологии
Создавая 3D-одежду, не нужно тратить материалы, чтобы шить для клиента пробную модель. Ведь примерку можно организовать виртуально – согласно указанных параметров.
Так ты увидишь, как вещь будет смотреться именно на тебе. Одновременно это позволяет экспериментировать команде бренда,
– говорится в сообщении.
Бренд уже показал в социальных сетях свои первые работы. В Chereshnivska отметили, что "дальше – только лучше".
Украинцы создают 3D-одежда / Коллаж 24 канала
В мае бренд получил современный компьютер / Фото с фейсбук-страницы Chereshnivska
Что известно о бренде Chereshnivska
- Это бренд повседневной унисекс-одежды, основанный небольшой группой мастеров во Львове.
- Каждое изделие изготавливают на заказ – одним портным. Большинство из них украшены уникальными принтами.
- Все эти принты рисует вручную художница и креативный директор из Беларуси –Анастасия Розова.