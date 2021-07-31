Его удалось получить в рамках гранта для малого и среднего бизнеса, которым управляют женщины. Произошло это весной 2021 года.

Примечательно В Африке целую школу напечатали на 3D-принтере

Как отметили на фейсбук-странице программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины", бренд уже пользуется приобретением на полную мощность.

Преимущества использования технологии

Создавая 3D-одежду, не нужно тратить материалы, чтобы шить для клиента пробную модель. Ведь примерку можно организовать виртуально – согласно указанных параметров.

Так ты увидишь, как вещь будет смотреться именно на тебе. Одновременно это позволяет экспериментировать команде бренда,

– говорится в сообщении.

Бренд уже показал в социальных сетях свои первые работы. В Chereshnivska отметили, что "дальше – только лучше".



Украинцы создают 3D-одежда / Коллаж 24 канала

В мае бренд получил современный компьютер / Фото с фейсбук-страницы Chereshnivska

Что известно о бренде Chereshnivska