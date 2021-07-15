Український безпілотник з вертикальним зльотом та посадкою представлять у Греції

Українська компанія Ukrspecsystems розробила потужний безпілотний літальний апарат PD-2. Найближчим часом його представлять на Міжнародній оборонній виставці у Греції.

За словами розробників, цей пристрій переносить різні кліматичні умови. Крім цього, він оснащений зйомними модулями системи вертикального зльоту та посадки.

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Саме модульна конструкція дозволяє безпілотнику всього лише за 15 хвилин перетворитися із звичайного літального пристрою у пристрійз можливістю VTOL.

Що варто знати про безпілотник PD-2

Літак вертикального злету та приземлення може здійматися і сідати вертикально. Це як літаки з нерухомим крилом, так і вертольоти й інші літальні апарати.

Джерело: "Вікіпедія"

Його можна використовувати для завдань повітряної розвідки та бойового застовування – як носія бомбового навантаження.

Безпілотник оснащений бензиновим двигуном. Під час польоту він може розганятися до швидкості у 140 кілометрів на годину.

Максимальна злітна маса пристрою PD-2 становить 55 кілограмів. Запас ходу інноваційної розробки українців сягає 8 годин.

Що відомо про Defense Exhibition Athens

Масштабна міжнародна оборонна виставка. Низка компаній зі всього світу представляють там свої наземні, військово-морські, аерокосмічні та комп'ютерні системи захисту. У 2021 році вона розпочалася в Афінах у вівторок, 13 липня й завершиться сьогодні, 15 липня. Найбільші міжнародні компанії представляють там новітні технології та передові системи.