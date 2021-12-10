Дрони придбали у межах державного оборонного замовлення на 2021 рік. Загальна вартість техніки становить майже 50 мільйонів гривень.

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Деталі

Літальні апарати служитимуть для охорони державних кордонів. Наразі відомство отримало 8 комплексів, до складу яких входять 24 безпілотних літальних апарати з найсучаснішим моніторинговим обладнанням. Наступні 12 комплексів (36 дронів) мають передати до кінця року.

Комплектація

Три безпілотники DJI Matrice 300 з системами розпізнавання перешкод. Пульти дистанційного керування. Комбіновані підвіси з камерами денного бачення, тепловізійними камерами та лазерними далекомірами. Автоматизоване робоче місце на базі ноутбука та планшета для забезпечення можливості обробки польотної інформації, опрацювання донесень, вивчення метеообставин, організації пошукових операцій.

Основне призначення дронів:

здійснення повітряного моніторингу з метою виявлення порушників на віддалених та важкодоступних ділянках державного кордону;

здійснення фото та відеофіксації виявлених правопорушень;

оперативного реагування на зміни обстановки;

зменшення навантаження на особовий склад.

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