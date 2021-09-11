Українські винищувачі відпрацювали пуски керованих ракет Р-73

На Миколаївщині відпрацювали тактичні прийоми бойових застосувань по повітряних та наземних цілях. У навчаннях взяли участь авіатори 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр".

Фахівці відпрацювали пуски керованих ракет класу "повітря-повітря". Цього разу до навчань долучилися й курсанти Харківського національного університету Повітряних Сил.

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Чому це важливо

Перш за все, льотно-тактичні навчання допомагають пілотам підтвердити набуті знання, а також – вдосконалити професійний вишкіл. Відтак, вони зможуть дати гідну відсіч ворогові.

За курсом бойової підготовки усі бойові льотчики мають виконувати практичні пуски ракет, аби надалі бути готовими до несення бойового чергування у системі ППО держави,

– йдеться у повідомленні.

Пуски керованих ракет Р-73 / Фото пресслужби Бригади тактичної авіації м. Васильків

Р-73 – керована ракета класу "повітря-повітря" малого радіуса дії з інфрачервоною системою самонаведення. Значна кількість авіаційних ракет виготовлена у 1980-х роках та перебуває на озброєнні Повітряних Сил ЗС України.