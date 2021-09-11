Фахівці відпрацювали пуски керованих ракет класу "повітря-повітря". Цього разу до навчань долучилися й курсанти Харківського національного університету Повітряних Сил.
Варте уваги Бомбардувальники ЗСУ відпрацювали дозаправку у повітрі
Чому це важливо
Перш за все, льотно-тактичні навчання допомагають пілотам підтвердити набуті знання, а також – вдосконалити професійний вишкіл. Відтак, вони зможуть дати гідну відсіч ворогові.
За курсом бойової підготовки усі бойові льотчики мають виконувати практичні пуски ракет, аби надалі бути готовими до несення бойового чергування у системі ППО держави,
– йдеться у повідомленні.
Пуски керованих ракет Р-73 / Фото пресслужби Бригади тактичної авіації м. Васильків