Українські школярі взяли участь у виставці Global Industrie у Франції: здобули 11 нагород
Джерело:пресслужба МАН
Українські школярі взяли участь у Міжнародному конкурсі інновацій в рамках міжнародної виставки Global Industrie в Ліоні (Франція). Вихованцям Малої академії наук вдалося вибороти 11 медалей.
Цьогоріч виставка Global Industrie об'єднала 6 300 учасників і 115 000 відвідувачів.
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Переможці
Українська команда взяла участь у конкурсі інновацій вперше. Всупереч цьому, школярам вдалося досягти вражаючих результатів: 1 платина, 4 золота, 3 срібла і 3 бронзи.
Серед винаходів-переможців: апарат для діагностики онкологічних захворювань, програма для кодування текстових повідомлень, інфравізійний камуфляж, вітряний генератор на основі сегнерового колеса.Платинову медаль завоювала львів'янка Анастасія Венчковська за математичне моделювання ресурсозберігаючоі паперової чашки. Анастасія – досвідчена дослідниця, як і решта переможців. В МАН вона з 2019 року, і вже тричі привозила золото з престижних міжнародних конкурсів.
Медалісти конкурсу інновацій на Global Industrie:
- Ігор Мічурин (Харківська обл.);
- Анастасія Ліщенко (Харківська обл.);
- Ольга Харасахал (Донецька обл.);
- Єлизавета Столярчук (м. Київ);
- Володимир Каран (м. Київ);
- Ангеліна Недошитко (Тернопільська обл.);
- Андрій Семененко (Запорізька обл.);
- Іван Загорулько (Кіровоградська обл.);
- Ігор Шибка (Дніпропетровська обл.);
- Нікіта Мірошніченко (Миколаївська обл.).
Українські школярі на конкурсі інновацій / Фото пресслужба МАН