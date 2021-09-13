Українські школярі взяли участь у виставці Global Industrie у Франції: здобули 11 нагород

Українські школярі взяли участь у Міжнародному конкурсі інновацій в рамках міжнародної виставки Global Industrie в Ліоні (Франція). Вихованцям Малої академії наук вдалося вибороти 11 медалей.

Цьогоріч виставка Global Industrie об'єднала 6 300 учасників і 115 000 відвідувачів.

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Переможці

Українська команда взяла участь у конкурсі інновацій вперше. Всупереч цьому, школярам вдалося досягти вражаючих результатів: 1 платина, 4 золота, 3 срібла і 3 бронзи.

Серед винаходів-переможців: апарат для діагностики онкологічних захворювань, програма для кодування текстових повідомлень, інфравізійний камуфляж, вітряний генератор на основі сегнерового колеса.

Платинову медаль завоювала львів'янка Анастасія Венчковська за математичне моделювання ресурсозберігаючоі паперової чашки. Анастасія – досвідчена дослідниця, як і решта переможців. В МАН вона з 2019 року, і вже тричі привозила золото з престижних міжнародних конкурсів.

Медалісти конкурсу інновацій на Global Industrie:

Ігор Мічурин (Харківська обл.);

Анастасія Ліщенко (Харківська обл.);

Ольга Харасахал (Донецька обл.);

Єлизавета Столярчук (м. Київ);

Володимир Каран (м. Київ);

Ангеліна Недошитко (Тернопільська обл.);

Андрій Семененко (Запорізька обл.);

Іван Загорулько (Кіровоградська обл.);

Ігор Шибка (Дніпропетровська обл.);

Нікіта Мірошніченко (Миколаївська обл.).

Українські школярі на конкурсі інновацій / Фото пресслужба МАН

Мала академія наук України займається міжнародною діяльністю 9 років і афілійованим членом понад 20 міжнародних конкурсів та олімпіад, що дає право українським учням після перемоги на всеукраїнському етапі конкурсу МАН представляти Україну по всьому світу. За останні 4 роки в міжнародних конкурсах разом із МАН взяли участь понад 800 українських школярів.