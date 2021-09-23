Українські ракетники провели імітаційні стрільби по реальних цілях: потужне відео

На Херсонщині військові провели імітаційні стрільби по реальних цілях в межах стратегічних командно-штабних навчань "Об'єднані зусилля – 2021". Фахівцям вдалося створити обстановку, яка імітувала повітряний напад ворога. Ракетники здійснювали авіаналіт та обстріл крилатими ракетами важливих державних об’єктів країни.

Навчання відбулися на державному полігоні Ягорлик. Імітаційні пуски зенітних керованих ракет провели розрахунки С-300, "Бук-М1", С-125 та "Оса". Своєю чергою, роль реальних повітряних цілей виконували безпілотні літальні апарати ВР-2 "Стриж", ВР-3 "Рейс", винищувачі Су-27, МіГ-29 та штурмовики Су-25.

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Навчання "Об'єднані зусилля – 2021" / Фото фейсбук Командування Повітряних Сил ЗСУ

За словами командувача Повітряних Сил ЗС України генерал-майора Миколи Олещука, розрахунки успішно виконали усі поставлені завдання щодо протиповітряної оборони важливих державних об'єктів.

Це був іспит особового складу на їхню спроможність виконувати бойові завдання. Усі підрозділи впоралися на "відмінно",

– зауважив начальник зенітних ракетних військ полковник Борис Генов.

Незабаром військові мають намір провести бойові стрільби з реальними пусками зенітних керованих ракет.

Навчання "Об'єднані зусилля – 2021" / Фото фейсбук Командування Повітряних Сил ЗСУ

Пуски ракет по ворожих цілях: відео

Повний текст публікації Командування Повітряних Сил ЗСУ:

"ОБ'ЄДНАНІ ЗУСИЛЛЯ – 2021": ЗРВ ГОТОВІ ДО БОЙОВИХ ПУСКІВ

Розрахунки С-300, "Бук-М1", С-125 та "Оса" провели залікові імітаційні стрільби по реальних цілях

На державному полігоні Ягорлик тривають підсумкові тактичні навчання підрозділів зенітних ракетних військ з бойовою стрільбою в рамках стратегічних командно-штабних навчань "Об'єднані зусилля – 2021". Розрахунки С-300, "Бук-М1", С-125 та "Оса" виконали імітаційні пуски зенітних керованих ракет по повітряних цілях, роль яких виконували безпілотні літальні апарати ВР-2 "Стриж", ВР-3 "Рейс", винищувачі Су-27, МіГ-29 та штурмовики Су-25. – Сьогодні продовжуємо проводити навчання підрозділів зенітних ракетних військ на Херсонщині, – зазначив командувач Повітряних Сил ЗС України генерал-майор Микола Олещук. – Наразі розрахунки успішно виконали усі поставлені завдання щодо протиповітряної оборони важливих державних об'єктів.

Як повідомив начальник зенітних ракетних військ полковник Борис Генов, у повітрі була створена обстановка, яка імітувала масований повітряний напад ворога. Ракетники одночасно відбивали авіаналіт та обстріл крилатими ракетами важливих державних об’єктів країни. – Це був іспит особового складу на їхню спроможність виконувати бойові завдання, – говорить полковник Борис Генов. – Усі підрозділи впоралися на "відмінно". Наступний етап – проведення бойових стрільб з реальними пусками зенітних керованих ракет.